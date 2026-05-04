Firenze si prepara ad essere al centro dell’attenzione internazionale nel mondo dei cocktail, con tre giorni dedicati alla cultura della mixology proveniente da Londra, Houston e Grecia. Durante l’evento, i bartender di queste città arriveranno nella città toscana per condividere le proprie tecniche e creazioni. I bar fiorentini si confrontano con i grandi centri mondiali della mixology, in un appuntamento che coinvolge appassionati e professionisti del settore.

? Cosa scoprirai Chi sono i bartender di Londra e Houston che arriveranno a Firenze?. Come faranno i bar fiorentini a competere con i centri mondiali della mixology?. Perché la sostenibilità e il talento femminile guidano questo nuovo programma?. Quale impatto avrà questo network internazionale sul futuro del bere in Italia?.? In Breve Programma dal 5 al 7 maggio con guest shift in vari cocktail bar fiorentini.. Kyle Hamilton e Marcus Breebaart presentano l'Irish Coffee al locale Giacosa il 5 maggio.. Bandista di Houston e Mirko Furci di Londra si alternano tra Gucci Giardino e Paszkowski.. Vangelis Penikis, Jonathan Gabbay e Christine Kim si esibiscono al Locale Firenze il 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze capitale del cocktail: tre giorni tra Londra, Houston e Grecia

Notizie correlate

Leggi anche: Théâtralisons Ensemble: Firenze capitale del Teatro Liceale Europeo per tre giorni

Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright FestivalFirenze, 13 marzo 2026 – Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Verso The Europe’s 50 Best Bars: ecco perché l'Italia ha tutto per primeggiare; Sapori argentini sui tetti di Roma. Riapre la terrazza de El Porteño.

Nel centro di Firenze c’è un piccolo cocktail bar tutto dedicato ad Artemisia Gentileschi (e all'arte in generale)Il bar Artemisia dentro l’hotel Savoy di Firenze contiene richiami all’arte che passano dalla carta da parati alla drinklist. Con qualche classico indimenticabile ... firenzetoday.it

Firenze e l’arte della mixology: i migliori 10 cocktail bar indipendentiFirenze è universalmente riconosciuta per la sua arte, la sua storia e le sue piazze che raccontano secoli di cultura. Ma la città non è solo capolavori e monumenti: è anche un luogo dove la mixology ... repubblica.it

"Ha la compagna che abita a Roma, sta più nella capitale che a Firenze" - facebook.com facebook