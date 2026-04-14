Théâtralisons Ensemble | Firenze capitale del Teatro Liceale Europeo per tre giorni

Da oggi e fino a domenica, Firenze ospita l’evento “Théâtralisons Ensemble”, un festival dedicato al teatro liceale europeo. L’evento si svolge nel centro storico della città e coinvolge studenti e giovani attori provenienti da diversi paesi europei. Durante le tre giornate, si terranno spettacoli, workshop e incontri con professionisti del settore teatrale. La manifestazione vuole promuovere lo scambio culturale tra i giovani e valorizzare il patrimonio teatrale europeo.

Firenze, 14 aprile 2026 - Visioni europee. Firenze torna capitale, l' Institut Français diventa ponte tra generazioni, culture e talenti: la koinè è la lingua francese, alla base della ventitreesima edizione di "Thèatralisons Ensemble", la rassegna in programma dal 15 al 17 aprile nella storica sede in Piazza Ognissanti. L'edizione di quest'anno, promossa insieme all'Associazione Amici dell'Istituto Francese di Firenze (AAIFF) si distingue per una forte vocazione internazionale, ospitando compagnie teatrali studentesche e spettacoli dedicati al meglio della letteratura mondiale. Un incrocio di identità e creatività...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Théâtralisons Ensemble: Firenze capitale del Teatro Liceale Europeo per tre giorni Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright FestivalFirenze, 13 marzo 2026 – Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival.