Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival

Firenze ospita il Bright Festival dal 13 al 15 marzo 2026, trasformandosi in un punto di riferimento nel settore digitale. Durante l'evento, vengono presentate novità tecnologiche e si svolgono incontri tra professionisti e aziende del settore. La città si prepara ad accogliere esperti e visitatori interessati alle ultime tendenze nel campo dell’innovazione digitale.

Firenze, 13 marzo 2026 – . Saranno tre giorni interamente dedicati alla creatività digitale, all’arte immersiva e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla cultura. L’appuntamento è dal 17 al 19 aprile, quando torna in città il Bright Festival, l’evento internazionale pensato per mettere in dialogo arte, tecnologia e innovazione attraverso installazioni interattive, momenti di formazione e spettacoli audiovisivi. Il festival si svolgerà tra vari posti, in particolare tra la Stazione Leopolda, The Social Hub e l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, trasformando per tre giorni la città in uno spazio aperto alle nuove forme di espressione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

