Fioretto per la jesina Alessandra Petrignani medaglia d' argento tricolore e vittoria della Coppa Italia Master

Durante i Campionati Italiani Master Individuali di Riccione, il Club Scherma Jesi ha ottenuto un risultato di rilievo. Alessandra Petrignani si è piazzata al secondo posto nel fioretto femminile categoria 0 (24+), conquistando la medaglia d’argento e la vittoria della Coppa Italia Master. La gara si è svolta con diverse eliminazioni e incontri conclusi con risultati positivi per l’atleta jesina.

Grande risultato per il Club Scherma Jesi ai Campionati Italiani Master Individuali di Riccione. Alessandra Petrignani ha conquistato il secondo posto nel fioretto femminile categoria 0 (24+), salendo sul podio tricolore al termine di una prova di grande solidità e continuità. L’atleta jesina ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Coppa Italia di calcio balilla, secondo posto e medaglia d’argento per la coppia Natali-SelciGALLIPOLI - Si sono spenti da poco i riflettori sulla coppa Italia 2026 di calcio balilla, un evento che ha trasformato Pieve Fissiraga, in provincia... Fioretto, Coppa del Mondo Istanbul: Italia maschile in trionfo, quarta vittoria a squadre su cinqueBianchi, Macchi, Martini e Lombardi dominano il tabellone e battono la Francia 45-29 nell’atto conclusivo.