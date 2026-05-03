Fioretto Coppa del Mondo Istanbul | Italia maschile in trionfo quarta vittoria a squadre su cinque

Durante la tappa di Istanbul della Coppa del Mondo di fioretto, la squadra italiana maschile ha ottenuto la sua quarta vittoria su cinque prove stagionali. I quattro atleti, Bianchi, Macchi, Martini e Lombardi, hanno dominato il tabellone e hanno battuto la squadra francese con il punteggio di 45-29 nella finale. La vittoria è stata conseguita in una competizione che ha visto protagonisti i migliori schermidori internazionali.

Bianchi, Macchi, Martini e Lombardi dominano il tabellone e battono la Francia 45-29 nell’atto conclusivo. Nel pomeriggio Errigo, Favaretto, Batini e Cristino sfidano la Spagna per completare la doppietta. Un’altra vittoria, un altro tassello in una stagione che sta diventando straordinaria. L’Italia del fioretto maschile conquista la quarta prova a squadre su cinque disputate in questa Coppa del Mondo, trionfando nella tappa di Istanbul con un percorso netto e convincente. Il quartetto formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi ha dominato l’intera giornata, battendo in finale la Francia con il punteggio di 45-29.🔗 Leggi su Sportface.it

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