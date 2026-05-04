fiorentini show nel weekend in sella di lucia e tognetti campioni provinciali

Durante il fine settimana in Toscana si sono svolte diverse gare ciclistiche. Nella Coppa Lavoratori allievi a Calenzano, Ettore Scottoni del Piesse Cycling ha vinto davanti a Frosini, Del Gaione, Ginesi e Scappini. Nella stessa regione, i ciclisti Fiorentini Di Lucia e Tognetti sono stati riconosciuti come campioni provinciali.

di Antonio Mannori Un altro fine settimana di gare ciclistiche in Toscana. Nella Coppa Lavoratori allievi a Calenzano successo del laziale Ettore Scottoni (Piesse Cycling) su Frosini, Del Gaione, Ginesi e Scappini. A Luco di Mugello in palio i due titoli fiorentini esordienti nella gara valevole anche per il Memorial Tommaso Cavorso. Nel primo anno ha vinto il ligure Massimo Peretti (Avis Bike Amelia), e maglia di campione provinciale per Niccolò Di Lucia (Empolese). Nella prova del secondo anno si è affermato il pisano Diego Della Polla (Coltano Grube) con titolo provinciale a Piercarlo Tognetti (Empolese) giunto settimo. Da segnalare il 3°...🔗 Leggi su Lanazione.it

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