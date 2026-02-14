Pescare show in fiera un weekend tra campioni sportivi e attività esperienziali

Il “Pescare Show” ha portato in fiera di Rimini tanti appassionati e campioni sportivi, attirandoli con dimostrazioni pratiche e attività coinvolgenti. La manifestazione si svolge tutto il weekend, offrendo ai visitatori la possibilità di provare attrezzature e ascoltare le storie di esperti del settore. Tra le iniziative più apprezzate, ci sono sessioni di pesca sportiva in diretta e incontri con atleti noti, che hanno riempito i padiglioni di entusiasmo.

Appassionati di ogni età in fiera per la seconda giornata del salone di Ieg. Pubblico protagonista tra simulatori di pesca, test di lancio e l’acquario gigante per le demo Una vera festa dello sport all’insegna della passione sta animando i padiglioni della Fiera di Rimini. La seconda giornata di Pescare Show 2026 conferma la vocazione esperienziale del salone di Italian Exhibition Group dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto. Fin dall’apertura, visitatori in fila nelle Casting Pool, le grandi piscine trasformate in palcoscenico internazionale per dimostrazioni tecniche di livello assoluto.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

