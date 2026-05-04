Fiorentina notte da incubo all’Olimpico | la Roma passeggia viola travolti 4-0

Nella partita disputata all’Olimpico, la Fiorentina ha subito una sconfitta pesante contro la Roma, con un risultato di 4-0. La squadra ospite ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo e ha avuto poche occasioni offensive. La Roma ha dominato il match dall’inizio alla fine, mantenendo il controllo del gioco e concretizzando le occasioni create. I viola si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti a reagire durante l’incontro.

Una resa senza attenuanti. All’Olimpico la Fiorentina affonda sotto i colpi di una Roma feroce e organizzata, incapace di opporre resistenza e mai realmente dentro la partita. Finisce 4-0, ma il risultato è solo la conseguenza più evidente di una prestazione vuota, fragile, quasi rinunciataria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Fiorentina a Roma per la matematica: dall’incubo B all’Olimpico, ora serve l’ultimo mattoneFirenze, 4 maggio 2026 – Se non ci fosse quel punticino da conquistare per stare più comodi nella salvezza, sarebbe la classica partita di metà... DIRETTA / Roma-Fiorentina 4-0, notte fonda per i violaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA65' Fallo di Parisi su Wesley al limite dell'area, il terzino viola si prende anche il giallo per proteste. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dzeko, notte di festa con lo Schalke: l’abbraccio social dei romanisti e di De Rossi; Cremonese, notte da incubo e panchina in bilico: Giampaolo verso l’esonero, torna l’ipotesi Nicola; Vinicius, notte da incubo: l’ex Napoli sbaglia tre rigori in sei minuti. Roma-Fiorentina 4-0, i giallorossi servono il poker e restano aggrappati al treno Champions. Le pagelle - facebook.com facebook Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico ift.tt/GhJvfCj x.com