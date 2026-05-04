La Fiorentina si appresta ad affrontare la partita decisiva contro la Roma allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di ottenere la matematica salvezza. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione, dopo mesi di battaglie e risultati incerti. La squadra si presenta con la necessità di vincere per evitare le ultime posizioni in classifica e mettere fine a un percorso complicato. La partita potrebbe determinare il destino del club per il resto della stagione.

Calciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a.Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Calciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a.Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Milan, cosa è successo davvero nel finale di partita con Maignan: perché la squadra non ha salutato i tifosi. Emerge il retroscena! Roberto Vecchioni si lascia andare: «Inter, questo Scudetto ha tratti epici e il sapore della rinascita! Guarire dalle ferite passate era una necessità emotiva» Benfica, furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina inquadra il match point salvezza: contro la Roma una partita che può davvero valere una stagione

Scontri fra Ultras di Fiorentina e quelli di Roma à Bologna , 18/01/2026

Notizie correlate

Monza, contro il Palermo è una sfida che può valere la stagione. Bianco: “Partita importantissima, loro favoriti per la Serie A”Monza, 13 marzo 2026 – Nel calcio, in ogni stagione, come si usa dire “ci sono partite e partite”.

Pronostico Fiorentina-Pisa: un derby che può valere una stagioneFiorentina-Pisa è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Approfondimenti e contenuti

Grosso feeling, la Fiorentina contro il possibile nuovo tecnico. L'apertura di TuttosportGrosso feeling. Contro colui che potrebbe essere il suo prossimo allenatore la Fiorentina punta a chiudere una volta per tutte la pratica salvezza. Tuttosport inquadra così il ... firenzeviola.it

Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuroFIRENZE - La Fiorentina non trova la vittoria contro il Sassuolo nel lunch match domenicale della 34ª giornata e manca il primo match-point salvezza del suo tribolato campionato 2025-26. I ragazzi di ... msn.com