Pronostico Fiorentina-Pisa | un derby che può valere una stagione

Fiorentina e Pisa si affrontano lunedì alle 18:30 nella ventiseiesima giornata di Serie A, dopo che il Pisa ha ottenuto una vittoria importante nell’ultimo turno. La partita si gioca allo stadio Artemio Franchi, dove i tifosi si aspettano una sfida intensa e piena di emozioni. La squadra toscana cerca punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica, mentre i nerazzurri puntano a confermare il buon momento. La partita promette spettacolo e colpi di scena.

Fiorentina-Pisa è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Uno dei risultati più sorprendenti della scorsa giornata è stato il successo della Fiorentina in casa del Como (1-2). Gli ex Juve Fagioli e Kean hanno lanciato la Viola, capace di chiudere ogni spazio alla squadra di Cesc Fabregas grazie ad una buona prestazione difensiva, evento abbastanza raro nella disastrata stagione dei gigliati. Gli uomini di Paolo Vanoli non sono poi riusciti a far registrare il primo clean sheet dopo 8 partite per via della sfortunata autorete di Parisi ma ciò che contava di più erano i tre punti, fondamentali per tenere vive le speranze di salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Fiorentina: Mandragora squalificato per una giornata. E anche Vanoli salterà il derby col Pisa. Stangata alla JuveRolando Mandragora non giocherà il derby contro il Pisa perché il giudice sportivo gli ha dato un turno di stop dopo aver ricevuto un’ammonizione a Como.

Coppa Italia femminile, il derby che vale una stagioneQuesta sera si gioca il derby capitolino di Coppa Italia femminile, un match che può decidere molto per entrambe le squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Fiorentina-Pisa quote analisi 26ª giornata Serie A; Pronostico Fiorentina-Pisa | Serie A 2025/26; Pronostico Fiorentina-Pisa: analisi, quote e consigli; Pronostico Fiorentina-Pisa, statistiche e quote dicono che il derby toscano è da...

Pronostico Fiorentina-Pisa, statistiche e quote dicono che il derby toscano è da...La vittoria della Fiorentina (sulla carta probabile) è in lavagna a 1.62 su Sisal, a 1.63 su BetFlag, a 1.66 su Eplay24. Il pareggio oscilla tra 3.85 e 4.00, il 2 del Pisa tra 4.80 e 5.30. tuttosport.com

Pronostico Fiorentina vs Pisa – 23 Febbraio 2026La sfida di Serie A tra Fiorentina e Pisa, in programma il 23 Febbraio 2026 alle 18:30 presso lo Stadio Artemio Franchi, richiama grande interesse tra gli ... news-sports.it

LA SCIARPA DEL COMO PER TE! PRONOSTICO COMO - FIORENTINA Partecipa al nostro contest e vinci la Sciarpa del Como! Fai il tuo pronostico sulla partita COMO - FIORENTINA e avrai la possibilità di ricevere in regalo la sciarpa - facebook.com facebook

La coreografia delle due curve, il mister indemoniato in panchina, Romelu e Jack che portano i tre punti agli azzurri Un anno fa andò così, ma anche oggi abbiamo bisogno di quell'ANEMA e di quel CORE IL VOSTRO PRONOSTICO PER NAPOLI-FIOREN x.com