Monza contro il Palermo è una sfida che può valere la stagione Bianco | Partita importantissima loro favoriti per la Serie A

Domani a Monza si gioca una partita che potrebbe decidere molte cose per la squadra locale, in sfida contro il Palermo. Il tecnico biancorosso ha definito l'incontro come molto importante, sottolineando che i siciliani sono favoriti per la promozione in Serie A. La partita si presenta come un crocevia cruciale, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

Monza, 13 marzo 2026 – Nel calcio, in ogni stagione, come si usa dire “ci sono partite e partite”. Partite normali contrapposte a partite che possono valere un campionato. E in quest’ultimo caso rientra senza dubbio la sfida di domani 14 marzo (ore 17.15) tra Monza e Palermo. All ’U-Power Stadium, probabilmente tutto esaurito per la prima volta in stagione, si affrontano seconda e quarta in classifica, divise però da soli tre punti. I biancorossi, reduci dal brutto ko a La Spezia, puntano al riscatto: un successo gli permetterebbe di dare ai rosanero un colpo pesante nella lotta alla promozione diretta in Serie A. Viceversa una vittoria dei siciliani riaprirebbe definitivamente i giochi, incendiando ulteriormente il finale d’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

