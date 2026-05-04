La Fiorentina è stata sconfitta con un punteggio di 4-0 dalla Roma in una partita senza particolari occasioni per i viola. La squadra ha mostrato difficoltà evidenti, mentre l’unico episodio degno di nota è stato il palo di Braschi nella ripresa. La sconfitta si inserisce in una stagione complicata, con la Cremonese che, grazie alla sconfitta della Fiorentina, si avvicina alla salvezza, lasciando i toscani a un passo dalla retrocessione.

ROMA – Inguardabile, questa Fiorentina. Perde una sberla dalla Roma, un quattro a zero che fa male, solo lievemente ammorbidito dalla sconfitta interna della Cremonese con la Lazio che, di fatto, evita ai viola, quasi matematicamente (manca un punto), il rischio retrocessione. Per il resto, la partita della Fiorentina all’Olimpico è durata poco più di dieci minuti. Poi buio pesto e la gragnuola di gol giallorossi. Con Gasperini a incitare la squadra che sale, ora, al quinto posto, a meno uno dalla Juve e in piena corsa Champions. VANOLI – L’allenatore? Vanoli impietrito, impotente, inesistente. L’unico squarcio di luce? Il palo di Braschi, dopo tre minuti dal suo debutto in serie A, qualche istante dopo che aveva sostituito il “falso attaccante” Gudmundsson.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina battuta con poker (4-0) dalla Roma. Vanoli impietrito. Unica luce: il palo di Braschi nella ripresa. Pagelle

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