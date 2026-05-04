Diretta gol Serie A LIVE | Roma Fiorentina 3-0 palo di Braschi e traversa di Malen

Nella 35esima giornata di Serie A, la partita tra la Roma e la Fiorentina si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei giallorossi. Durante l'incontro, un palo di Braschi e una traversa di Malen hanno colpito la traversa della porta avversaria. La cronaca della giornata, che comprende anche altre sfide, è disponibile in tempo reale, con sintesi, tabellini e moviole. La giornata di campionato prosegue con diverse partite in programma.

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