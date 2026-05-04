DIRETTA Roma-Fiorentina 3-0 palo di Braschi

Nella partita tra Roma e Fiorentina, la squadra ospite ha colpito un palo con Braschi al 55’. Dopo questa occasione, la Roma ha ripreso il controllo del gioco e ha gestito meglio il pallone. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore della Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA55' Dopo la fiammata della Fiorentina con Braschi la Roma sembra tornata in piena gestione della partita. 51' TRAVERSA DELLA ROMA! Azione travolgente di Malen, che semina il panico nella difesa avversaria poi, arrivato al limite, calcia col destro trovando di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La decisione dell'arbitro Collu sul possibile rigore a favore della Lazio

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