Juventus-Hellas Verona le probabili formazioni In campo per onorare la maglia
Domani alle 18 all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Hellas Verona in una partita di Serie A. La squadra ospite, guidata da Paolo Sammarco, scenderà in campo senza i propri tifosi e senza influenze sulla classifica. La partita si svolge in un momento in cui l’Hellas Verona si trova in una posizione di svantaggio rispetto alla Juventus, che gioca davanti al proprio pubblico.
Il calendario della Serie A mette l'Hellas Verona davanti alla Juventus. Domani, 3 maggio, alle 18, la squadra guidata da Paolo Sammarco scenderà in campo all'Allianz Stadium senza il supporto dei propri tifosi e senza lo stimolo della classifica. La vittoria del Lecce contro il Pisa ha infatti.🔗 Leggi su Veronasera.it
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