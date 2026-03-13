Chi è Riccardo Braschi l'attaccante 19enne che ha esordito con la Fiorentina | esulta come Batistuta

Riccardo Braschi, attaccante 19enne, ha esordito con la maglia della Fiorentina nella fase di Conference League. Cresciuto nel settore giovanile della squadra, è nato e vissuto a Firenze. Durante la sua prima partita ufficiale, ha esultato come Batistuta, uno dei simboli storici del club. La sua esordio è avvenuto in una competizione europea, rappresentando il debutto tra i professionisti.

Riccardo Braschi ha esordito a 19 anni in Conference League con la maglia della Fiorentina. L'attaccante è fiorentino doc ed è cresciuto nel vivaio della viola: esulta come Batistuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

