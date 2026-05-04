Nella puntata di lunedì 4 maggio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati sul palco, dando il via alla settimana con un episodio che ha suscitato alcune polemiche. Tra battute e interventi, il conduttore si è espresso su alcuni temi di attualità, tra cui Sanremo e i premi distribuiti durante l’evento. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, accendendo un dibattito sui contenuti dello spettacolo.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto la settimana con la puntata di lunedì 4 maggio de La Pennicanza. Amarezza e polemiche sono state al centro della trasmissione a causa dell’ennesimo “no” per il salvataggio del Teatro delle Vittorie, tanto che lo showman fa una proposta che ha del clamoroso: cancellare i l Festival di Sanremo e i pacchi di Stefano De Martino, ossia gli show che più fanno audience. Fiorello, la proposta clamorosa. Malgrado i numerosi appelli, Fiorello si è trovato a commentare con amarezza il nuovo “no” di Viale Mazzini al salvataggio del Teatro delle Vittorie: “ La Rai ovviamente ha i conti in mano e noi no, ma possibile che si salvino vendendo il Delle Vittorie? Dicono che siamo stati un po’ retorici, non noi ma tutti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza tra le polemiche: “Basta Sanremo e i pacchi”

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