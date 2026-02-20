Fiorello ha annunciato di avere prove sugli scandali di Sanremo, causando grande attenzione tra i fan. Durante l’ultima puntata di La Pennicanza, ha parlato di situazioni ambigue e di possibili rivelazioni che arriveranno con il festival. Il conduttore ha promesso di condividere dettagli sorprendenti nei prossimi giorni, mentre il pubblico aspetta con curiosità. L’attenzione si concentra ora su cosa sarà svelato nel corso della settimana sanremese.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Da lunedì 23 febbraio entreremo pienamente nell’atmosfera sanremese e ci aspettiamo grandi rivelazioni. Nell’attesa però Fabrizio Corona (falso) annuncia grandi scandali al Festival, il primo coinvolge Fedez e Marco Masini. Fiorello e il Festival di Sanremo 2026. Dopo il pronostico sui vincitori e l’annuncio su Lady Gaga, Fiorello parte proprio dalle ultime vicende che riguardano il Festival di Sanremo, commentando con la solita ironia: “Leggo che due cantanti avrebbero litigato per una camera d’hotel. Chi può essere stato, litigare per un bagno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Scandali a Sanremo, ho le prove”

