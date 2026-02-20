Fiorello a La Pennicanza | Scandali a Sanremo ho le prove
Fiorello ha annunciato di avere prove sugli scandali di Sanremo, causando grande attenzione tra i fan. Durante l’ultima puntata di La Pennicanza, ha parlato di situazioni ambigue e di possibili rivelazioni che arriveranno con il festival. Il conduttore ha promesso di condividere dettagli sorprendenti nei prossimi giorni, mentre il pubblico aspetta con curiosità. L’attenzione si concentra ora su cosa sarà svelato nel corso della settimana sanremese.
Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Da lunedì 23 febbraio entreremo pienamente nell’atmosfera sanremese e ci aspettiamo grandi rivelazioni. Nell’attesa però Fabrizio Corona (falso) annuncia grandi scandali al Festival, il primo coinvolge Fedez e Marco Masini. Fiorello e il Festival di Sanremo 2026. Dopo il pronostico sui vincitori e l’annuncio su Lady Gaga, Fiorello parte proprio dalle ultime vicende che riguardano il Festival di Sanremo, commentando con la solita ironia: “Leggo che due cantanti avrebbero litigato per una camera d’hotel. Chi può essere stato, litigare per un bagno.🔗 Leggi su Dilei.it
PUCCI: MILANO PER I MILANESI
Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza, il surreale discorso di rientro di Andrea Pucci; Andrea Pucci attacca Fiorello dopo il Tapiro di Striscia: Ha coronato la sua carriera; Sanremo 2026, sfuriata di Fiorello contro Pucci: Si inca**ano pure gli pseudo-comici. E svela: Anche Pier Silvio è arrabbiato con me; Fiorello, Pucci 'rosica' per l'imitazione? Arriva la nuova frecciata.
Fiorello versione reggaeton: Sono il Bad Bunny italiano!. La Pennicanza diventa una hit (anche per chi non lo saluta più)Poi, il colpo d’oro: la stoccata ad Andrea Pucci. Se si arrabbiano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Visto che siamo in clima olimpico, far arrabbiare un comico vale una medaglia d’oro. corrieredellumbria.it
Fiorello risponde a Pucci: Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro, con me ce l’ha pure Pier SilvioFiorello apre lo show del pomeriggio con un reggaeton contro chi non lo saluta più: Sono il Bad Bunny italiano, kiss my ass! Frecce ad Andrea ... fanpage.it
ALLA PENNICANZA TORNA… CORONA! Oggi a La Pennicanza è tornata una delle imitazioni più discusse di Rosario Fiorello: quella di Fabrizio Corona! Un’imitazione che, come ha raccontato lo stesso Fiorello, gli è costata “tantissimi amici… ami - facebook.com facebook
Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com