La Pennicanza | Fiorello e Biggio tra Sanremo satira e risate su Rai Radio2
Fiorello e Biggio tornano su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, il loro programma di satira e comicità. La causa è il successo ottenuto nelle passate stagioni, che ha spinto i due a riproporlo. Ogni giorno alle 13:45, i conduttori intrattengono gli ascoltatori con battute, commenti pungenti e aneddoti divertenti. La trasmissione, disponibile anche su RaiPlay e digitale terrestre, include spesso riferimenti a eventi di attualità e momenti di spettacolo. I due artisti si preparano a conquistare nuovamente il pubblico con il loro stile unico.
Nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Anche oggi il duo ha regalato al pubblico un mix irresistibile di ironia, attualità e parodie esilaranti. Sanremo 2026 al centro della puntata: tra appeal, pronostici e IBAN. L’argomento di apertura non poteva che essere il Festival di Sanremo. Fiorello commenta con sarcasmo un articolo di TvBlog che sottolinea come stia “restituendo appeal al Festival”: “Ma ce ne sono altri come me? Tutto questo andrebbe quantificato: avete il mio IBAN, potete pagarmi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La Pennicanza torna dal 12 gennaio su Rai Radio2, in tv e in streaming: Fiorello e Biggio in diretta dal lunedì al venerdì alle 13.45 tra satira, attualità e improvvisazioneDa lunedì 12 gennaio 2026, torna su Rai Radio2, in tv e streaming,
Fiorello a La Pennicanza: “A Rai Radio2 stanno licenziando tutti”Durante la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso di vari temi, tra cui alcuni retroscena su Rai Radio2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza, nuove rivelazioni di Fabrizio Corona (ma col trucco); La Pennicanza, Fiorello sulle Olimpiadi: Se indossi tutte le medaglie puoi assomigliare a Tony Effe!; Sanremo 2026, la provocazione di Fiorello: È tutto truccato, poi svela il podio finale del Festival; Fiorello: Napoli tra le città dove si fa più sesso? Merito di Gigi D'Alessio!.
Sanremo 2026, Fiorello non arretra su Celentano: Io so che qualcosa c’è…, cosa bolle in pentolaLo showman de La Pennicanza è tornato a parlare della possibile ospitata di Adriano al prossimo Festival. E non sono mancati colpi bassi all'amico Carlo Conti. libero.it
Fiorello rilancia l’appello a Celentano e ironizza sul caso CoronaLa Pennicanza del 16 febbraio 2026: satira, Olimpiadi e costume italiano La nuova settimana de La Pennicanza si apre con una puntata compatta e ricca ... assodigitale.it
Rai Radio2. . Anche Martina Martorano e Pierluca Mariti ricordano di partecipare a "RemoSan"... Avete una canzone nel cassetto completamente assurda, incredibile, no-sense Il pezzo più surreale di sempre! Perfetto: vogliamo ascoltarlo! Cantateci facebook
Inizia la giornata con "La Sveglianza" di @Fiorello e @fabriggio su #Radio2 tutti i giorni, la lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 7.30 raiplaysound.it/radio2 x.com