Fiorello e Biggio tornano su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, il loro programma di satira e comicità. La causa è il successo ottenuto nelle passate stagioni, che ha spinto i due a riproporlo. Ogni giorno alle 13:45, i conduttori intrattengono gli ascoltatori con battute, commenti pungenti e aneddoti divertenti. La trasmissione, disponibile anche su RaiPlay e digitale terrestre, include spesso riferimenti a eventi di attualità e momenti di spettacolo. I due artisti si preparano a conquistare nuovamente il pubblico con il loro stile unico.

Nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Anche oggi il duo ha regalato al pubblico un mix irresistibile di ironia, attualità e parodie esilaranti. Sanremo 2026 al centro della puntata: tra appeal, pronostici e IBAN. L’argomento di apertura non poteva che essere il Festival di Sanremo. Fiorello commenta con sarcasmo un articolo di TvBlog che sottolinea come stia “restituendo appeal al Festival”: “Ma ce ne sono altri come me? Tutto questo andrebbe quantificato: avete il mio IBAN, potete pagarmi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “La Pennicanza”: Fiorello e Biggio tra Sanremo, satira e risate su Rai Radio2

La Pennicanza torna dal 12 gennaio su Rai Radio2, in tv e in streaming: Fiorello e Biggio in diretta dal lunedì al venerdì alle 13.45 tra satira, attualità e improvvisazioneDa lunedì 12 gennaio 2026, torna su Rai Radio2, in tv e streaming,

Fiorello a La Pennicanza: “A Rai Radio2 stanno licenziando tutti”Durante la puntata di mercoledì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso di vari temi, tra cui alcuni retroscena su Rai Radio2.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.