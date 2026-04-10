Un uomo ha fingendosi un carabiniere ha truffato un’anziana di 73 anni, portandole via circa 13 mila euro tra gioielli e denaro. L’episodio è avvenuto a Mapello e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con il bottino ancora in suo possesso. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’intera somma e i gioielli, e l’indagato si trova ora a disposizione delle autorità.

Bergamo, 10 aprile 2026 – Si è finto un carabiniere ed riuscito a truffare un’anziana 73enne portandole via un bottino dal valore di circa 10 mila euro in gioielli e 3.180 euro in contanti. Ma alla fine è stato arrestato in flagranza dai “colleghi”, i carabinieri della compagnia di Bergamo. In manette è finito un 46enne originario di Napoli, responsabile di furto aggravato nella casa della vittima. L'operazione è partita da una serie di segnalazioni, arrivate alla centrale operativa del comando provinciale nel primo pomeriggio del 9 aprile, su tentativi di truffa telefonica nei confronti di anziani residenti nei comuni del bergamasco. I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno pertanto attivato una rete di controllo nei territori di Mapello, Ambivere, Ponte San Pietro e Curno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mapello, finto carabiniere deruba un’anziana: arrestato in flagranza con un bottino di 13mila euro

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