Finanza & Risparmio

Gli italiani tendono a mantenere rapporti a lungo termine con la propria banca, anche se questa non sempre si traduce in fedeltà. La maggior parte delle persone rimane con la stessa banca per molti anni, ma spesso questa scelta deriva più che altro da abitudine o inerzia piuttosto che da una reale preferenza. Questa dinamica si riflette nelle abitudini di gestione dei conti e dei servizi finanziari, senza necessariamente indicare un confronto attivo tra le diverse opzioni disponibili.

GLI ITALIANI restano legati alla propria banca per molti anni, ma non per questo sono sempre fedeli. Più che di fedeltà, bisognerebbe parlare spesso di inerzia. È questo il quadro che emerge da una ricerca realizzata dalla società di ricerca Finer per FinecoBank, che fotografa un rapporto sempre più complesso dei risparmiatori con il proprio istituto di credito. Nel nostro Paese, infatti, il tempo medio di permanenza dei clienti nella stessa banca è pari a 15 anni, uno dei livelli più elevati in Europa. Un numero che, a prima vista, potrebbe sembrare il segnale di un forte legame tra clienti e istituti. Ma la realtà è diversa. "Sarebbe sbagliato parlare di fedeltà: è una fedeltà non di rado formale", spiega Fabrizio Lingesso, direttore marketing di Fineco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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LA FINANZA CHE CONTA ep. 4 - Risparmi e investimenti

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