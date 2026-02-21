Un manuale per capire la finanza | Impariamo l’arte del risparmio

di Antonio Patuelli* "I primi passi verso l’economia" (Aragno editore) ovvero un semplice, ma incredibilmente completo manuale narrativo di educazione finanziaria e al risparmio, scritto senza definizioni difficili, con semplicità e chiarezza per giovanissimi fra gli undici e i quattordici anni, ma utilissimo anche per gli adulti. L’autore è da anni un pioniere dell’educazione finanziaria e al risparmio, Beppe Ghisolfi, un professore che è anche giornalista e banchiere. Il libro è aperto da alcune interviste, solo parzialmente immaginarie, a dieci grandi economisti che sono nella storia: le domande di Ghisolfi sono semplici e attuali, le risposte dei grandi economisti del passato sono autentiche, estratte dai loro principali e memorabili scritti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

