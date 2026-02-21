Un manuale per capire la finanza | Impariamo l’arte del risparmio
di Antonio Patuelli* "I primi passi verso l’economia" (Aragno editore) ovvero un semplice, ma incredibilmente completo manuale narrativo di educazione finanziaria e al risparmio, scritto senza definizioni difficili, con semplicità e chiarezza per giovanissimi fra gli undici e i quattordici anni, ma utilissimo anche per gli adulti. L’autore è da anni un pioniere dell’educazione finanziaria e al risparmio, Beppe Ghisolfi, un professore che è anche giornalista e banchiere. Il libro è aperto da alcune interviste, solo parzialmente immaginarie, a dieci grandi economisti che sono nella storia: le domande di Ghisolfi sono semplici e attuali, le risposte dei grandi economisti del passato sono autentiche, estratte dai loro principali e memorabili scritti.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il prompt non è una bacchetta magica. Un manuale pratico per capire l’AIL’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di scrivere e comunicare.
Su Netflix c'è una serie in 8 episodi che è un manuale per capire il "caso Groenlandia"Su Netflix è disponibile una serie in otto episodi che analizza il cosiddettoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un manuale per capire la finanza: Impariamo l’arte del risparmio; 3 libri da leggere per conoscere le nuove tecnologie; Bullismo e reati digitali: a Calcinate il libro di Matteo Copia che parla ai genitori; I migliori libri sugli orologi (e per imparare a ripararli).
Il prompt non è una bacchetta magica. Un manuale pratico per capire l'AISe chiedi all’AI di scrivere meglio, quasi mai andrà meglio. Il prompt è un atto di responsabilità. Più è generico, più l’AI farà quello che sa fare meglio: normalizzare. Più è preciso, conflittuale ... ilfoglio.it
Avete mai provato l'Human Design System? È un modo per capire meglio come funzioniamoEsiste un sistema per conoscere meglio noi stessi chiamato: si chiama «Human Design System» ed è una disciplina fondata dal canadese Alan Krakower - alias Ra Uru Hu – che combina tecniche antiche ... vanityfair.it
Non è una serie TV… è pronto soccorso outdoor! Sangue che zampilla (tranquilli, finto ), fratture simulate e interventi da manuale. Per noi la sicurezza viene prima di tutto. Come guide ambientali, impariamo competenze salvavita, ci alleniamo e tornia - facebook.com facebook