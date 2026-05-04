Finanza climatica | i capitali per la decarbonizzazione industriale

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento degli investimenti destinati alla decarbonizzazione dell’industria, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra. Le risorse finanziarie vengono sempre più indirizzate verso aziende e progetti che puntano a migliorare le proprie pratiche sostenibili. Parallelamente, si stanno sviluppando nuovi strumenti finanziari per colmare le lacune presenti nelle normative europee, come il regolamento SFDR, al fine di favorire investimenti più trasparenti e mirati alla sostenibilità.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'allocazione dei capitali verso le aziende in trasformazione?. Quali nuovi strumenti finanziari correggeranno le lacune del regolamento SFDR?. Perché la transizione energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale?. Come influirà l'aumento termico globale sulla competitività dei settori industriali?.? In Breve Conferenza al Salone del Risparmio il 5 maggio dalle ore 14:00 alle 15:00.. Partecipano Elisa Ori, Mario Noera, Manuela Mazzoleni, Thibaud Clisson, Pietro di Leo e Francois Humbert.. Rischio aumento temperatura globale tra 2,6 e 3,1 gradi entro fine secolo.. Discussione sulla revisione del regolamento europeo Sfdr per nuovi fondi di transizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finanza climatica: i capitali per la decarbonizzazione industriale Webinar | Closing the Climate Finance Gap Innovations in Green, Blue, and Industrial Bonds Notizie correlate Leggi anche: White Summit Capital entra in Grastim: piano da 300 mln per la decarbonizzazione industriale L’India punta a potenziare la produzione nazionale e la decarbonizzazione industrialeNuova Delhi punta a una trasformazione radicale del suo sistema energetico ed economico con il bilancio del 2027, incrementando di oltre il 40% gli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finanza pubblica 2026: l’Italia ancora esposta agli shock energetici; Finanza sostenibile UE: Global Green Bond Initiative Fund; Finanza climatica in crescita, ma il gap resta: servono 5 trilioni l’anno per salvare il clima; I 10 lavori più richiesti nel mondo della finanza sostenibile. Quando la finanza diventa: greenFINANZA e sostenibilità. Ecco un binomio che definirà uno dei sette percorsi tematici al centro del prossimo Salone del ... quotidiano.net Finanza climatica in crescita, ma il gap resta: servono 5 trilioni l’anno per salvare il climaLa finanza climatica accelera, ma non abbastanza. Nel 2023 ha raggiunto quota 1,9 trilioni di dollari, in netto aumento rispetto agli 1,3 trilioni del 2022. Un balzo significativo, che però non colma ... today.it lo scopo di investire è quello di ottenere qualcosa nel futuro. La finanza climatica punta a creare un futuro più sostenibile, ma incontra ostacoli per interessi economici legati ai combustibili fossili. Ne par - facebook.com facebook