White Summit Capital entra in Grastim | piano da 300 mln per la decarbonizzazione industriale

White Summit Capital ha deciso di entrare in Grastim per favorire la decarbonizzazione industriale, investendo circa 300 milioni di euro. La società acquisirà una quota di maggioranza e si impegnerà a sostenere un piano di cinque anni, che prevede interventi concreti nella riduzione delle emissioni e nello sviluppo di progetti per il biometano. La decisione mira a accelerare la transizione ecologica nel settore.

Wsc acquisirà una partecipazione di maggioranza in Grastim e supporterà un piano quinquennale di investimenti di circa 300 € milioni focalizzato sulla decarbonizzazione industriale e su progetti complementari per la produzione di biometano. Grastim vanta uno dei più consolidati track record in Italia nella fornitura di soluzioni energetiche integrate per clienti industriali. Attraverso questa operazione, il fondo Wsc Dif-II entra nel mercato italiano. White Summit Capital, gestore indipendente di investimenti in infrastrutture a servizio della transizione energetica, ha firmato un accordo di investimento per avviare una partnership con Graded Holding, della famiglia Grassi, finalizzata all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Grastim, azienda italiana leader nelle infrastrutture per la generazione distribuita e nella fornitura di soluzioni energetiche integrate per clienti industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Gestio Capital chiude il 2024 in crescita, asset in bilancio a £40,2 mln, liquidità a £6,4 mln e patrimonio netto a £421 milaGestio Capital, family office londinese di Matteo Manfredi, conclude il 2024 con un saldo positivo. Russo (Magis): "Piano industriale prevede crescita fino a 1,2 mln clienti"Il piano industriale di Russo (Magis) punta a una significativa espansione della clientela, con l'obiettivo di raggiungere fino a 1,2 milioni di clienti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Carmine Miraglia. Pascal Letoublon · Friendships. Tanti Auguri alla Signora Sabrina per l’acquisto della sua nuova Jeep Avenger Summit - facebook.com facebook