L’India punta a potenziare la produzione nazionale e la decarbonizzazione industriale

L’India ha deciso di investire oltre il 40% in più in energie rinnovabili, puntando a ridurre le emissioni di carbonio e a rafforzare la produzione locale. Nella strategia, il governo di Nuova Delhi prevede di modernizzare le fabbriche e di abbattere la dipendenza da fonti fossili. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra le aziende e le autorità, che si sono concentrate sulla necessità di un cambiamento rapido e concreto.

India: Una Svolta Industriale nel Bilancio Energetico del 2027. Nuova Delhi punta a una trasformazione radicale del suo sistema energetico ed economico con il bilancio del 2027, incrementando di oltre il 40% gli investimenti in energia pulita e puntando sulla decarbonizzazione dell'industria pesante. L'obiettivo è posizionare l'India come un polo alternativo per la produzione di energia pulita, sfruttando nuovi accordi commerciali e rafforzando la sua autonomia strategica. La Transizione Energetica: Oltre la Semplice Capacità Installata. L'India sta vivendo una svolta nella sua transizione energetica, come evidenziato da analisi di esperti del settore.

