Finale Scudetto la Sir Susa Scai detta legge anche a Civitanova | la Lube finisce ko in quattro set

La Sir Susa Scai Perugia ha conquistato una vittoria importante in quattro set contro la Lube a Civitanova, rafforzando la propria posizione nella corsa allo scudetto. La squadra si è dimostrata solida e determinata, confermando le qualità che l'hanno contraddistinta durante tutta la stagione. Questa vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo verso il terzo titolo nazionale nella sua storia.

Concreta, solida e incrollabile. La Sir Susa Scai Perugia ha confermato le qualità che l'hanno contraddistinta, che le hanno permesso di compiere un passo probabilmente decisivo verso la conquista del terzo scudetto della sua storia.Anche la seconda partita di questa finale ha preso la strada del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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