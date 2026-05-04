Fimmg | La sanità Abruzzo ignora i medici di base

Secondo la Fimmg, i medici di base dell’Abruzzo sono trascurati dalla sanità regionale. Le nuove Case della Salute saranno pronte senza medici di famiglia, mentre la Regione sembra favorire gli ospedali piuttosto che i servizi territoriali. Questa situazione solleva dubbi sui piani di sviluppo del sistema sanitario locale e sull’effettiva presenza dei medici di base nelle aree più periferiche.

? Cosa scoprirai Come funzioneranno le nuove Case della Salute senza medici di base?. Perché la Regione privilegia i grandi ospedali rispetto al territorio?. Quali rischi corre la salute dei cittadini nei piccoli comuni?. Chi deve sbloccare i fondi per l'accordo integrativo regionale?.? In Breve Assessore Verì e Presidente Marsilio privilegiano investimenti per grandi ospedali e infrastrutture.. Mancano indicazioni su risorse economiche e regolamentazione organizzativa tramite l'AIR.. Accordo integrativo regionale bloccato da diversi anni richiede pochi milioni di euro.. Rischio deterioramento servizi per cittadini residenti lontano dai grandi poli ospedalieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fimmg: “La sanità Abruzzo ignora i medici di base Notizie correlate Leggi anche: Sanità, Fimmg Abruzzo attacca: “La Regione ignora la medicina territoriale” Sanità, la preoccupazione di Fimmg Milano: con la riforma Schillaci molti medici di base lascerannoMilano, 24 aprile 2026 – "In qualità di segretario provinciale di Milano" del sindacato dei medici di medicina generale Fimmg, Anna Pozzi esprime... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità Abruzzo, Fimmg: Regione ignora la medicina territoriale e investe solo sugli ospedali; Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza; Sanità, Fimmg Abruzzo contraria alla riforma della medicina territoriale; FIMMG Abruzzo: La Regione ignora la Medicina Territoriale. Fimmg Abruzzo: La Regione ignora la medicina territoriale mentre investe su ospedali e infrastruttureIl segretario regionale della Fimmg Abruzzo, Mauro Petrucci: In stato di agitazione, ma per noi nessuna risposta. Così si conferma che non contiamo nulla ... ilpescara.it FIMMG Abruzzo: La Regione ignora la Medicina TerritorialeLa nota di Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMMG Abruzzo, a seguito dell'evento dei giorni scorsi promosso dalla Asl 2 sui progetti futuri della Sanità in Provincia di Chieti. rete8.it CASE DELLA COMUNITA’ : CHIRIATTI (FIMMG) SI ALL’INTEGRAZIONE MA LA VERA PROSSIMITA’ SONO I NOSTRI STUDI Le Case di Comunità rappresentano uno dei pilastri della nuova sanità territoriale, pensate per avvicinare i servizi ai cittadini e costr - facebook.com facebook