Fimmg Abruzzo | La Regione ignora la medicina territoriale mentre investe su ospedali e infrastrutture

Durante un recente incontro sulla sanità in Abruzzo, sono stati discussi vari temi senza affrontare la medicina territoriale o la medicina generale. Nonostante il sospetto di uno stato di agitazione tra i medici di famiglia, le scelte strategiche della regione sembrano privilegiare investimenti su ospedali e infrastrutture, lasciando fuori dal dibattito le questioni riguardanti il territorio e il ruolo dei medici di base.

«Un incontro in cui si è parlato di tutto, tranne che di medicina generale e di territorio. È la conferma che, nonostante lo stato di agitazione in corso, i medici di famiglia continuano a non essere considerati nelle scelte strategiche della sanità abruzzese». A dirlo è il segretario regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità, Fimmg Abruzzo attacca: “La Regione ignora la medicina territoriale” Fimmg Abruzzo contro il governo: "Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza"Chiaro “no” alla riforma della medicina territoriale cui sta lavorando il governo da parte della Fimmg Abruzzo che nel ricordare lo stallo nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza; Fimmg Abruzzo: La Regione ignora la medicina territoriale mentre investe su ospedali e infrastrutture; Riforma della medicina territoriale: il no dalla Fimmg Abruzzo; Sanità Abruzzo, Fimmg: Regione ignora la medicina territoriale e investe solo sugli ospedali. FIMMG Abruzzo: La Regione ignora la Medicina TerritorialeLa nota di Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMMG Abruzzo, a seguito dell'evento dei giorni scorsi promosso dalla Asl 2 sui progetti futuri della Sanità in Provincia di Chieti. rete8.it Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenzaNel contesto della rottura delle trattative sull’Accordo Integrativo Regionale (Air), con la categoria già in stato di agitazione, cresce la preoccupazione per il clima di mancato dialogo. Nel mirino ... ilpescara.it Fimmg Abruzzo critica la Regione sulla medicina territoriale La Fimmg Abruzzo conferma lo stato di agitazione e critica il confronto promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sul futuro della sanità regionale. Secondo il segretario regionale Mauro Petrucci, - facebook.com facebook