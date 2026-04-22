Dal 14 maggio al cinema La festa é finita – Classe Moyenne con Laure Calamy

Da romadailynews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film intitolato “La festa è finita” sarà nelle sale a partire dal 14 maggio. Si tratta di una produzione francese intitolata “Classe Moyenne” e vede nel cast l’attrice Laure Calamy. Dopo aver avuto anteprime alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes e ai Rendez Vous – Festival del nuovo cinema francese di Roma, la distribuzione sarà curata da una società italiana.

DAL 14 MAGGIO IN SALA “LA FESTA È FINITA” – “CLASSE MOYENNE” IL NUOVO FILM CON LAURE CALAMY Dopo la presentazione alla  Quinzaine des Cinéastes di  Cannes, e ai   Rendez Vous – Festival del nuovo cinema francese   di Roma, uscirà in sala il  14 maggio, distribuito da  No.Mad Entertainment,  LA FESTA È FINITA  di  Antony Cordier  con  Laurent Lafitte  ( Il Conte di Montecristo,  Elle,  Due agenti molto speciali ),  Laure Calamy  ( Un crimine imperfetto,  Tutto l’amore che serve,  Un vizio di famiglia ),  Elodie Bouchez  ( Enzo,  L’amore che non muore,  Simone Veil – La donna del secolo ),  Ramzy Bedia  ( Sesso tossico: un successo catastrofico,  Les Tourmentes ),  Sami Outalbali  ( Una storia d’amore e desiderio,  Leonesse ),  Noéè Abita  ( First case,  Passeggeri della notte ) e Mahia Zrouiki ( Una storia d’amore e desiderio,  Besties ).🔗 Leggi su Romadailynews.it

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