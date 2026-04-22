Dal 14 maggio al cinema La festa é finita – Classe Moyenne con Laure Calamy

Il film intitolato “La festa è finita” sarà nelle sale a partire dal 14 maggio. Si tratta di una produzione francese intitolata “Classe Moyenne” e vede nel cast l’attrice Laure Calamy. Dopo aver avuto anteprime alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes e ai Rendez Vous – Festival del nuovo cinema francese di Roma, la distribuzione sarà curata da una società italiana.

DAL 14 MAGGIO IN SALA “LA FESTA È FINITA” – “CLASSE MOYENNE” IL NUOVO FILM CON LAURE CALAMY Dopo la presentazione alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes, e ai Rendez Vous – Festival del nuovo cinema francese di Roma, uscirà in sala il 14 maggio, distribuito da No.Mad Entertainment, LA FESTA È FINITA di Antony Cordier con Laurent Lafitte ( Il Conte di Montecristo, Elle, Due agenti molto speciali ), Laure Calamy ( Un crimine imperfetto, Tutto l’amore che serve, Un vizio di famiglia ), Elodie Bouchez ( Enzo, L’amore che non muore, Simone Veil – La donna del secolo ), Ramzy Bedia ( Sesso tossico: un successo catastrofico, Les Tourmentes ), Sami Outalbali ( Una storia d’amore e desiderio, Leonesse ), Noéè Abita ( First case, Passeggeri della notte ) e Mahia Zrouiki ( Una storia d’amore e desiderio, Besties ).🔗 Leggi su Romadailynews.it Notizie correlate Leggi anche: “In the grey” di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal ed Henry Cavill dal 14 maggio al cinema Leggi anche: “In The Grey”: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel nuovo action thriller di Guy Ritchie dal 14 maggio al cinema