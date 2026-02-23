Film in uscita questa settimana al cinema 23 febbraio – 1 marzo

Un nuovo film in uscita questa settimana al cinema nasce da un successo precedente che ha attirato molta attenzione. La causa di questa attesa è la presenza di attori molto amati dal pubblico e di una storia coinvolgente. La produzione ha investito molto per creare effetti visivi sorprendenti e scene d’azione intense. Molti spettatori aspettano con curiosità questa uscita, che promette di attirare grandi folle nei prossimi giorni.

© Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (23 febbraio – 1 marzo)

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo. The Rose: Come Back To Me. Data di uscita: 23 febbraio 2026 Regia: Eugene Yi Genere: Documentario, Stati Uniti 2025, 85 min. The Rose non sono mai stati una band come le altre. Nati tra le regole ferree del sistema di training del K-pop ma cresciuti con l’anima ruvida dell’indie rock, hanno costruito passo dopo passo un’identità capace di attraversare lingue e confini. The Rose: Come Back To Me segue il loro viaggio dalle prime prove in sale minuscole di Seoul fino ai palchi internazionali, dove milioni di fan cantano testi che parlano di fragilità, rabbia e rinascita. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com Film in uscita questa settimana al cinema (9 febbraio – 15 febbraio)Questa settimana al cinema arrivano diverse novità. Film in uscita questa settimana al cinema (2 febbraio – 8 febbraio)Questa settimana al cinema arrivano molte novità. Tre film che escono al cinema a febbraio. Voi quali siete curiosi di vedere #film #cinema Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Calendario film uscita marzo 2026; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Film in Streaming in uscita questa settimana: Dracula - L'amore perduto, Lilo & Stitch e tutte le novità dal 16 febbraio; Love Me, Love Me, il cast del film in uscita oggi su Prime Video. FOTO. Film in Streaming in uscita questa settimana: Dracula - L'amore perduto, Lilo & Stitc e tutte le altre novità dal 16 febbraioLa settimana inizia con Dracula: L'amore perduto su NOW e prosegue con Io sono Rosa Ricci su Netflix e Lilo & Stitch su Disney+: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana, dal 16 al 22 febbra ... comingsoon.it Film in Streaming in uscita questa settimana: Tre Ciotole, Eternity, Love Me Love Me e tutte le altre novità dal 9 febbraioDa Tre Ciotole a Eternity a Love Me Love Me: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 su tutte le piattaforme streaming principali come Netflix, NOW, Apple TV, Disn ... comingsoon.it L'uscita di film come Buen Camino sembrerebbe aver sortito effetti positivi anche sui ristoranti italiani: ecco i numeri https://cinema.everyeye.it/notizie/checco-zalone-ristoranti-effetti-buen-camino-860671.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#E - facebook.com facebook