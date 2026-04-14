Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela al Teatro Nuovo

Filippo Caccamo torna sul palcoscenico con il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” al Teatro Nuovo. Dopo tre anni di successi e sold out in tutta Italia, l'artista noto sui social per il suo umorismo sulla vita scolastica presenta uno spettacolo scritto e interpretato da lui. Con una presenza di circa 2,5 milioni di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, Caccamo porta in scena le sue comicità in un evento che si preannuncia molto atteso.

Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok) è pronto a calcare la scena con il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” (scritto e interpretato.🔗 Leggi su Veronasera.it Al Teatro Nuovo Rifredi il nuovo spettacolo di Angelo SavelliCon il debutto in prima nazionale de I coniugi Ubu il 3 febbraio, ore 21, il Teatro della Toscana presenta al Nuovo Rifredi Scena Aperta la sua nuova... Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi il suo travolgente spettacolo “Non ci pensare”Prosegue nel segno della comicità la stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone che, in questo... Filippo Caccamo in Fuori di tela - L'intervista Filippo Caccamo è “Fuori di tela” al Teatro Galleria di Legnano x.com Vigevano in Castello 2026, ecco tutti i nomi! A Luglio: Federico Buffa, Il Volo, Filippo Caccamo, La Vita a 30 Anni, Noemi Official, Giorgia e Fiorella Mannoia. A Settembre: Federico Basso, Pooh, Enrico Brignano, Claudio Baglioni e Riccardo Cocciante. - facebook.com facebook