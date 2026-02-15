Un uomo rumeno senza fissa dimora e senza precedenti penali ha aggredito una bambina di un anno e mezzo nel supermercato di Bergamo per cercare di portarla via, rompendole il femore nel tentativo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell’assalto, mostrando il momento in cui l’uomo ha afferrato la piccola e la ha trascinata, causando gravi danni fisici.

Arrestato a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, per aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Nell’aggressione, la bimba ha riportato una frattura al femore. Intorno alle 13, l’uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, con padre, madre e figlia, stava uscendo. All’improvviso ha afferrato la piccola per le gambe e ha cercato di strapparla alla madre, che la teneva per mano, tentando di trascinarla all’interno del centro commerciale. La donna ha reagito e ha chiesto aiuto. Il padre è intervenuto subito e, insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla vigilanza, è riuscito a bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggredisce una bimba in un supermercato per rapirla e le rompe il femore: il video delle telecamere di sorveglianza

