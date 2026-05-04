Le Filippine hanno annunciato l'invio di 17.000 militari e l'acquisto di nuovi missili BrahMos, aumentandone la presenza militare nella regione. Questa mossa si inserisce in un quadro di tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove si svolgono esercitazioni e operazioni di sorveglianza. Nel frattempo, il Giappone ha inviato truppe nelle Filippine in seguito ai recenti sviluppi militari nel settore, senza ulteriori dettagli sulle operazioni.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'equilibrio nel Mar Cinese Meridionale con i missili BrahMos?. Perché il Giappone ha inviato soldati nelle Filippine dopo la guerra?. Quali nuove tecnologie permetteranno ai militari di combattere in autonomia?. Cosa accadrà a Taiwan con le esercitazioni vicino all'isola di Itbayat?.? In Breve 1.400 soldati giapponesi operano nelle Filippine per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale.. Esercitazioni con fuoco reale previste nella provincia di Zambales vicino a Scarborough Shoal.. Test di attacco marittimo nell'isola di Itbayat a 155 chilometri dalle coste di Taiwan.. Uso di missili BrahMos e droni FPV per la difesa costiera del Mar Cinese Meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine, 17.000 militari e nuovi missili: sfida a Pechino

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