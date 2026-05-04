Filarmonica di Torino | Montanaro guida l’orchestra dopo 25 anni

Dopo 25 anni, il direttore d’orchestra assume di nuovo il ruolo di guida della Filarmonica di Torino. La sua nomina segna un ritorno alla direzione per un musicista che aveva già diretto l’orchestra in passato. La nuova gestione interna ha annunciato modifiche ai programmi musicali, che saranno presentati nelle prossime settimane. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata attraverso il sito dell’ente e i canali social ufficiali.

? Cosa scoprirai Chi è l'uomo che guiderà l'orchestra dopo un quarto di secolo?. Come cambieranno i programmi musicali con la nuova gestione interna?. Dove si stabilirà la nuova sede operativa della Filarmonica?. Quali nuovi segmenti di pubblico vuole raggiungere la nuova presidenza?.? In Breve Michele Mo mantiene la direzione artistica dopo venticinque anni di presidenza.. Montanaro coordina l'orchestra da oltre quindici anni come segretario generale.. Il nuovo presidente collabora con Rai Cultura e il Conservatorio di Modena.. L'obiettivo gestionale include la ricerca di una nuova sede operativa fisica.. L’assemblea dell’Orchestra Filarmonica di Torino ha votato all’unanimità la nomina di Gabriele Montanaro come nuovo presidente dell’associazione musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Filarmonica di Torino: Montanaro guida l’orchestra dopo 25 anni Notizie correlate Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: due serate tra musica e raccontoTempo di lettura: 2 minutiLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama... L'Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibisce al Teatro AlighieriLa stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani giunge al suo penultimo appuntamento. Contenuti utili per approfondire Orchestra Filarmonica di Torino, Gabriele Montanaro nuovo presidenteL'Orchestra Filarmonica di Torino apre una nuova fase della sua storia e punta su una leadership cresciuta al proprio interno. Con voto unanime dell'assemblea, Gabriele Montanaro è stato nominato pres ... ansa.it Gabriele Montanaro è il nuovo presidente dell'Orchestra Filarmonica di TorinoGabriele Montanaro assume la presidenza dell'Orchestra Filarmonica di Torino per rafforzare sviluppo e progetti culturali ... it.blastingnews.com