L' Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibisce al Teatro Alighieri

Giovedì 30 aprile, al Teatro Alighieri, si terrà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, nell’ambito della stagione “Ravenna Musica” organizzata dall’Associazione Mariani. L’orchestra, una delle tredici istituzioni concertistiche riconosciute in Italia, si esibirà con i suoi componenti sul palco del teatro. Questo appuntamento rappresenta il penultimo della stagione musicale promossa dall’associazione.

La stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani giunge al suo penultimo appuntamento. Giovedì 30 aprile sul palco del Teatro Alighieri si allineeranno i componenti dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, una delle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane riconosciute dal.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Jant.it | PRESENTATA LA STAGIONE 2026 DELL'ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

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