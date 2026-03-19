Woody Harrelson e Sam Rockwell interpreteranno i ruoli principali nel film intitolato

E se non bastasse scoprire che due portenti come Woody Harrelson e Sam Rockwell saranno insieme sul set per interpretare i protagonisti di un film, allora aggiungeremmo senza attendere altro che il film sarà diretto da Jason Bateman, talentuosissimo attore e anche regista. Una triade stellare che si cimenterà in un nuovo film, targato Netflix, dal titolo The Cackling of the Dodos. Ma scopriamo tutti i dettagli del nuovo progetto. Netflix e Bateman, dinuovo insieme. Durante un evento stampa di Netflix tenutosi mercoledì, Dan Lin e Jinny Howe hanno annunciato The Cackling of the Dodos, un nuovo lungometraggio che sarà diretto da Jason Bateman e interpretato da Sam Rockwell e Woody Harrelson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Woody Harrelson e Sam Rockwell saranno i protagonisti di ‘The Cackling Of The Dodos’

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Tutto quello che riguarda Woody Harrelson

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Jason Bateman dirigerà Woody Harrelson e Sam Rockwell nel film Netflix The Cackling of the DodosJason Bateman torna alla regia con The Cackling of the Dodos, un thriller Netflix con Sam Rockwell e Woody Harrelson. cinefilos.it

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Jason Bateman torna alla regia dopo 11 anni con The Cackling of the Dodos, insieme a Sam Rockwell e Woody Harrelson. Scopri tutti i dettagli sul cast, la trama e la collaborazione con Netflix nell’articolo completo! #JasonBateman #SamRockwell #Woo - facebook.com facebook