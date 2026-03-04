Provaci ancora Sam | così Altman sbaglia sempre il momento

Il CEO di OpenAI è al centro di una serie di comunicazioni che molti trovano poco chiare o fuori tempo. Le sue dichiarazioni pubbliche spesso arrivano in momenti sbagliati o sembrano mancare di coordinamento, creando confusione tra il pubblico e gli stakeholder. Questa situazione si ripete in diverse occasioni, dimostrando una certa difficoltà nel gestire le comunicazioni ufficiali.

Il ceo di OpenAI dice sempre la cosa giusta nel momento sbagliato, o la cosa sbagliata nel momento giusto, o la cosa sbagliata nel momento sbagliato, neppure per sbaglio la cosa giusta nel momento giusto Provaci ancora Sam, titolo di uno dei capolavori di Woody Allen, che però qui evoco per parlare di un altro Sam, il CEO di OpenAI, il quale a livello comunicativo è peggio della mia parrucchiera. Perché nell'ultimo anno ha sviluppato un talento particolare: dire sempre la cosa giusta nel momento sbagliato, o la cosa sbagliata nel momento giusto, o la cosa sbagliata nel momento sbagliato, neppure per sbaglio la cosa giusta nel momento giusto....

Provaci ancora Sam: l’ossessione per la sicurezza e il regalo fatto a GoogleL’ultimo annuncio di OpenAI arriva dopo quello che Sam Altman ha definito un “codice rosso” (a lui piacciono le espressioni da dottor Stranamore, ad...

“Non riesco a immaginare di crescere mio figlio senza i suggerimenti di ChatGPT. Per anni i genitori ne hanno fatto a meno, ma oggi è impossibile”: così Sam AltmanÈ tra i fondatori e primo CEO di OpenAi e non si è risparmiato nel parlare bene di ChatGPT ospite di Jimmy Fallon.