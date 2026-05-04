Fiera | Sorrentino nella grande bellezza | Sono qui per la prima volta fantastico Edizione boom da oltre 60mila turisti

Alla fiera si registra la presenza di un regista noto che, per la prima volta, ha commentato l’esperienza definendola “fantastica”. L’evento ha attirato più di 60.000 turisti, segnando un’edizione particolarmente riuscita. Tra le varie testimonianze, si riporta anche una battuta attribuita a un personaggio di un noto programma televisivo degli anni ‘60, che richiama le prime esperienze pubblicitarie dell’autore.

"Carmencita, chiudi il gas e vieni via". Paolo Sorrentino all’inizio degli anni ‘60 non era ancora nato ma le piccole storie di Carosello e di Armando Testa, il re dei primi spot, gli devono essere rimaste dentro. Tanto che ieri ad Arezzo ha comprato i due protagonisti di quella reclame ante litteram: Carmencita e Caballero, con tanto di sombrero e baffi, in una versione di ceramica riemersa dal mondo infinito della Fiera. "Sì, le ha comprate da me" racconta Fabiana Finelli: un’antiquaria di Pistoia, ha il banco appoggiato alle Logge e al suo occhio attento non sfugge niente. "Mah – dice il collega al suo fianco – io Sorrentino non lo avevo riconosciuto".🔗 Leggi su Lanazione.it

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PERCHÉ “LA GRANDE BELLEZZA” HA VINTO L’OSCAR PAOLO SORRENTINO PASSA DAL BSMT!

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