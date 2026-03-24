Una lavoratrice che risiede lontano dal suo luogo di lavoro ha riferito di non aver potuto partecipare al voto per un referendum costituzionale. Per la prima volta nella sua esperienza, ha incontrato difficoltà nel esercitare il diritto di voto in occasione di questa consultazione. La questione del voto fuori sede si è presentata ancora una volta come un tema complicato, coinvolgendo diversi aspetti pratici e amministrativi.

Un video promozionale di Giorgia Meloni, dal titolo Anch'io voto Giorgia, recita: “Io voto Giorgia perché finalmente posso votare senza dover tornare a casa e risparmio pure i soldi del biglietto”. Uno slogan da campagna elettorale che, però, dimostra quanto, per l'attuale Presidente del Consiglio, questo fosse un tema pressante a cui era necessario dare una risposta. E la richiesta arrivava anche dai suoi elettori. Infatti, lo scorso anno, in occasione del referendum per la cittadinanza e il lavoro, è stata data la possibilità del voto fuori sede. Io, ovviamente, feci immediatamente richiesta e, in tempi piuttosto celeri, mi è stato assegnato un seggio a 400 metri dal mio attuale domicilio, evitando di non presentarmi alle urne per un quesito che ritenevo fondamentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sono una lavoratrice fuorisede e, per la prima volta nella mia vita, non sono riuscita a votare

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