Generazioni in cammino | a Verona il dialogo tra età diverse per orientarsi nel futuro

Al Teatro Nuovo di Verona l’incontro promosso da COSP Verona ETS: Isabella Pierantoni guida una riflessione sui "megatrend", il lavoro che cambia e la sfida della convivenza tra otto generazioni Il 16 marzo 2026, dalle 17.30 alle 19.30, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà “Generazioni in cammino: orientiamoci al futuro”, un appuntamento promosso da COSP Verona ETS nell’ambito del progetto regionale “Orienta Attiva Mente Verona 2023–2026”, finanziato attraverso il bando “Orientati” (DGR 6852023) della Regione Veneto. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare il tema dell’orientamento in una prospettiva intergenerazionale, mettendo al centro il dialogo tra giovani e adulti in un contesto segnato da trasformazioni rapide e profonde sul piano sociale, culturale e professionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

