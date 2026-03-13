La consulta dei giovani di Pisa ha visto quattro cambiamenti tra i suoi membri. Una persona si è dimessa volontariamente, mentre tre altri hanno saltato almeno tre sedute senza spiegazioni. Di conseguenza, sono state effettuate quattro sostituzioni tra i partecipanti al parlamentino giovanile. La situazione riflette la rotazione all’interno dell’organismo comunale dedicato ai giovani.

Una dimissione volontaria e tre assenze ingiustificate (per almeno tre sedute) hanno portato a quattro sostituzioni tra i componenti della consulta dei giovani del Comune di Pisa. I quattro nuovi ingressi sono quelli di Giulio Grassi, Matteo Maccanti, Luca Pugliese e Paolo Velli, che vanno a integrare una lista di 50 ragazzi che rappresentano il "parlamentino" dei giovani pisani re che comprende anche i rappresentanti studenteschi universitari e degli istituti superiori cittadini, anche se non hanno ancora inviato le loro comunicazioni all’amministrazione comunale gli istituti "Santoni", "Buonarroti" e "Matteotti". La Consulta è un organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo, riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulta, quattro ingressi. Il parlamentino dei giovani

Articoli correlati

Politiche giovanili: bando per aggiornare elenco dei componenti della Consulta dei GiovaniPisa, 9 marzo 2026 – Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico per aggiornare l’elenco dal quale estrarre i 32 componenti della “Consulta...

E’ nata la consulta comunale dei giovaniA Savignano è nata la consulta comunale dei giovani, un organismo apolitico che svolge una funzione consultiva e propositiva in materia di politiche...

Una raccolta di contenuti su Consulta quattro ingressi Il...

Argomenti discussi: Consulta, quattro ingressi. Il parlamentino dei giovani; Allarme bomba al tribunale di Milano, palazzo evacuato e udienze saltate: scarcerate tre persone.