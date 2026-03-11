La Lega si espande nel Barese | quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell' area metropolitana
La Lega ha ottenuto quattro nuovi rappresentanti nei Consigli comunali dell’area metropolitana di Bari, ampliando così la sua presenza sul territorio. Le nomine sono state ufficializzate nelle ultime settimane, segnando un passo importante per il partito nella regione. La notizia riguarda esclusivamente le persone coinvolte e i Comuni interessati, senza includere altri dettagli o interpretazioni.
La Lega si rafforza nel territorio barese con nuovi ingressi in Consigli comunali dell'area metropolitana. Nel dettaglio, passano al Carroccio Vitandrea Baccellieri di Sannicandro, Giusy Pepe di Capurso, Filippo Iacovelli di Sammichele e Luciana Barbetta di Cellamare. Ad annunciare l'ingresso nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
