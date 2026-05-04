Fiamme Oro Brindisi protagoniste in Calabria | 15 medaglie e quarto posto per società

Le Fiamme Oro Brindisi si sono distinte in Calabria conquistando 15 medaglie e ottenendo il quarto posto nella classifica a squadre. La sezione giovanile della società, parte della Polizia di Stato, continua a raccogliere risultati di rilievo, confermando la propria presenza tra le realtà più competitive a livello nazionale. Questo successo si aggiunge a quelli ottenuti anche dalla sezione giovanile di Palermo, guidata dal Maestro Antonino Cutugno.

BRINDISI – Ancora un risultato di grande rilievo per la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che si conferma tra le realtà più solide e competitive del panorama nazionale, unitamente al medagliere della sezione giovanile di Palermo condotta dal Maestro Cutugno Antonino. Al.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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