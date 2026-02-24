Taekwondo internazionale Insubria Cup | sei medaglie per le Fiamme Oro di Brindisi

La Sezione Giovanile delle Fiamme Oro Taekwondo Brindisi ha ottenuto sei medaglie all’Insubria Cup, grazie alle performance di dieci atleti. La competizione, disputata in Lombardia, ha visto i giovani talenti brindisini salire sul podio in diverse categorie, con due ori, due argenti e due bronzi. La squadra si conferma protagonista nel panorama internazionale, portando a casa risultati concreti e dimostrando la crescita del settore giovanile. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati di arti marziali.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Caforio Elizabeth e De Santis Leonardo, autori di percorsi impeccabili che hanno consentito loro di conquistare l’oro al termine di incontri intensi e combattuti. Medaglia d’argento per Martina Giorgia e Savietti Samira, entrambe protagoniste di finali di alto livello. Per le due atlete, il risultato finale non rispecchia pienamente quanto espresso sul quadrato di gara, dove hanno dimostrato qualità tecniche e carattere. Bronzo, infine, per Cazzato Noemi e Pietrantonio Maria Pia. Anche in questo caso, il piazzamento sta stretto rispetto alle prestazioni offerte, segno di una crescita costante e di un potenziale ancora in parte inespresso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

