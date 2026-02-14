Alle 07:50 di questa mattina, un’auto ha preso fuoco sul Raccordo Autostradale 6 vicino alla galleria Volumni, causando l’intervento dei Vigili del Fuoco di Perugia. L’incidente si è verificato in direzione della città e, fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire dall’auto prima che prendesse fuoco. Un'auto in fiamme ha bloccato momentaneamente la corsia, creando disagi al traffico.

Questa mattina, 14 febbraio 2026, alle 07:50, i Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenuti sul Raccordo Autostradale 6, nei pressi della galleria Volumni, in direzione Perugia, per un incidente che ha coinvolto un’unica autovettura. Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco, ma la squadra operativa ha prontamente domato le fiamme con un’APS (Autopompa Serbatoio). Il conducente è riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Durante l’incidente è stato danneggiato anche un idrante, causando una perdita d’acqua sulla carreggiata. Per rimuovere il mezzo incidentato è stato necessario l’intervento dell’autogrù dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Incidente sul Raccordo Autostradale: auto in fiamme, conducente salvo

Durante una corsa nel comune di Sovizzo, un’auto elettrica ha improvvisamente preso fuoco.

Un incidente tra due auto si è verificato sul raccordo Perugia-Autostrada A1, con un conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Travolto e ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle, individuato l'investitore: si indaga per omicidio stradale; Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviato; E' morto all'Ospedale il 46enne travolto da un pirata della strada sul raccordo Perugia - Bettolle: caccia al conducente in fuga; E' morto all'Ospedale il 46enne travolto da un pirata della strada sul raccordo Perugia-Bettolle: caccia al conducente in fuga.

Perugia – Incredibile incidente sul raccordo Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco: il conducente quasi illesoUn vero e proprio miracolo all'ingresso della galleria Volumni dove l'auto si è rigirata più volte per poi schiantarsi e prendere addirittura fuoco PERUGIA - ... etrurianews.it

Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviatoIncidente sul raccordo Perugia - Bettolle questa mattina intorno alle 7.30. Per cause in corso di accertamento, complice anche la pioggia battente, una vettura ha urtato il muretto d'ingresso della ga ... rainews.it

Coda infinita sul raccordo autostradale in direzione Solofra a causa dell'incidente in galleria. La fila inizia da Atripalda e arriva fino allo svincolo di Serino dove c'è l'uscita obbligatoria Consigliati percorsi alternativi #CiVuoleCostanza facebook

Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano della Chiana e Cortona, per consentire gli interventi di ripristino del piano viabile danneggiato in seguito alle piogg x.com