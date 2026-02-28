Mobilità anche il Sindaco di Sansepolcro oltre al Presidente della Provincia di Arezzo sostengono la petizione del Corsaro

Il Sindaco di Sansepolcro si unisce al Presidente della Provincia di Arezzo nel sostenere la petizione del Corsaro. La loro adesione si aggiunge a quella di altre autorità locali che condividono la richiesta riguardante la mobilità nella zona. La petizione, lanciata di recente, mira a promuovere interventi specifici e raccoglie firme tra i cittadini e le istituzioni.

Arezo, 28 febbraio 2026 – Anche il Sindaco di Sansepolcro, oltre al Presidente della Provincia di Arezzo, sostengono la petizione del Corsaro. E l’Assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni, dà la propria disponibilità a studiare in tempi brevi la questione. Potremmo essere vicini alla convocazione del Gtt, l’organo tecnico territoriale che può indurre Autolinee Toscane a riattivare la linea Pieve Santo Stefano-Firenze Santa Maria Novella con fermate intermedie, come chiede la petizione del Corsaro che in meno di due mesi ha coinvolto oltre 460 persone e personalità di mezza Italia. “Ultimo a sottoscrivere l’appello è stato ieri il. 🔗 Leggi su Lanazione.it

