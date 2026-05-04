Festival Picinin a Piove di Sacco

A Piove di Sacco si svolgerà il Festival Picinin dal 9 al 24 maggio 2026. Durante l’evento saranno protagonisti spettacoli di nouveau cirque, favole narrate sotto gli alberi, concerti musicali e passeggiate letterarie, tutte dedicate a un pubblico di diverse età. L’iniziativa porterà in città attività culturali e di intrattenimento, coinvolgendo artisti e spettatori in un calendario ricco di proposte per grandi e bambini.

Festival Picinindal 9 al 24 maggio 2026Immagina un festival dove grandi e piccoli possono sognare a occhi aperti: ra spettacoli di nouveau cirque pieni di magia, favole che prendono vita sotto gli alberi, musica che riempie l’aria e passeggiate letterarie che trasformano ogni sentiero in una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate "Chronicae", a Piove di Sacco il festival internazionale del romanzo storicoAppuntamento a Piove di Sacco (Padova) dal 16 al 19 aprile 2026 per la XII edizione del Festival Internazionale del Romanzo Storico. Arrestati a Piove di Sacco: vendita droga a minoriDue giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Piove di Sacco dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di vendere...