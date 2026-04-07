Chronicae a Piove di Sacco il festival internazionale del romanzo storico

Da 16 a 19 aprile 2026, si terrà a Piove di Sacco la dodicesima edizione del Festival Internazionale del Romanzo Storico. L’evento si svolgerà nel comune della provincia di Padova e si concentrerà sulla presentazione di libri e incontri con autori provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge annualmente e riunisce appassionati e professionisti del settore editoriale e letterario.

Appuntamento a Piove di Sacco (Padova) dal 16 al 19 aprile 2026 per la XII edizione del Festival Internazionale del Romanzo Storico. Dacia Maraini, Lorenza Foschini, Paolo Malaguti, Matteo Strukul, Erica Cassano, Marcello Simoni, Carlo A. Martigli, Marina Marazza, Vittorio Storaro, Maurizio Dianese, tra i protagonisti del Festival Piove di Sacco (Padova), 7 aprile 2026 - Dal 16 al 19 aprile torna a Piove di Sacco CHRONICAE, Festival Internazionale del Romanzo Storico. Il titolo scelto per la XII edizione è “Spiriti Liberi”. Un tema attualissimo che attraversa in maniera trasversale tutto il programma e che vuole essere una vera e propria dichiarazione d’intenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Arrestati a Piove di Sacco: vendita droga a minoriDue giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Piove di Sacco dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di vendere... The last drop of blood - Si chiude il tour di Season II” a Piove di SaccoL’ultima data del tour live dell’acclamato album si terrà sabato 17 gennaio 2026 all’Officina19. CHRONICAE 2026: Spiriti Liberi, Matteo Strukul presenta la XII ed. del Festival del Romanzo Storico Piove di Sacco, 29enne annegò la figlia nel water dopo il parto: la dura sentenzaCaso di infanticidio a Piove di Sacco: una 29enne annegò la figlia in un water. La verità tra ricostruzione dei fatti, sentenza e sviluppo del giudizio di primo grado. notizie.it Neonata morta nel wc dopo il parto a Piove di Sacco, madre condannata: Tirò lo sciacquoneUna giovane madre di Piove di Sacco condannata a sedici anni per omicidio volontario della sua neonata. Un caso che solleva interrogativi ... bigodino.it