Festival delle Diversabilità Marangio incanta Catanzaro

Lello Marangio ha partecipato al Festival delle Diversabilità nel liceo Fermi di Catanzaro, portando una testimonianza che unisce ironia, coraggio e cultura. La sua presenza ha coinvolto gli studenti, offrendo uno spaccato sulla disabilità come elemento di condivisione e di crescita civile. L’evento si è svolto in un clima di attenzione e partecipazione, con interventi e momenti di confronto tra i presenti.

Lello Marangio porta al Liceo Fermi una testimonianza di ironia, coraggio e cultura che trasforma la disabilità in un racconto civile e condiviso.. Catanzaro ha accolto questa mattina una delle voci più originali e coraggiose del panorama culturale italiano. Lello Marangio, scrittore e umorista napoletano, è stato protagonista al Festival delle Diversabilità, portando al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” una testimonianza che intreccia libri, disabilità e un’ironia capace di aprire varchi dove spesso si alzano muri. L’incontro, promosso dall’Associazione Afrodite e dalla sua presidente Annarita Palaia, ha confermato ancora una volta la vocazione del Festival: trasformare la diversità in un luogo di dialogo, cultura e consapevolezza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Festival delle Diversabilità, Marangio incanta Catanzaro Notizie correlate Il giallo di via Stuffler. Indagine sui manoscritti del prof Marangio, trovato morto in casaI familiari chiedono rispetto e riserbo in attesa che la procura chiuda le indagini. Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Delia incanta tuttiNuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.