Giovedì alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 che va in onda dal 2015. In questa puntata, si concentra l'attenzione su Delia, che riesce a catturare l'interesse di tutti i personaggi presenti. La trama si sviluppa attraverso le vicende quotidiane e i rapporti tra i protagonisti, senza lasciare spazio a altre interpretazioni.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 134. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026 Nella puntata precedente di mercoledì 25 marzo. Mercoledì 25 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Ciro attribuisce il malumore di Concetta alla presenza di Ivana in Caffetteria e si chiede se sia il caso di assumerla o meno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Delia incanta tutti

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